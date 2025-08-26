الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إصابة 58 فلسطينياً إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي رام الله

آليات وجنود إسرائيليون وسط مدينة رام الله (أ ف ب)
27 أغسطس 2025 02:06

رام الله (الاتحاد)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن 58 فلسطينياً أصيبوا، أمس، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وأوضحت الجمعية في بيان صحفي أن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات بالرصاص الحي و14 إصابة بالرصاص المطاطي و5 إصابات بشظايا الرصاص الحي، إضافة إلى 31 آخرين بحالات اختناق بالغاز خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي وسط رام الله.
واقتحمت القوات الإسرائيلية المدينة، فيما اقتحمت أحد متاجر الصرافة وفتشته وصادرت مقتنياته.
وتصدى عشرات الشبان الفلسطينيين بالحجارة للقوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي والرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت صوب الفلسطينيين.
وفي المقابل، ذكرت القوات الإسرائيلية في بيان أنها نفذت حملة واسعة في وسط رام الله، استهدفت متاجر للصرافة بزعم أنها تتلقى أموالاً لتمويل عمليات للفصائل الفلسطينية.
كما شنّت القوات الإسرائيلية، أمس، سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، شملت بيت لحم والخليل.
واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي «تقوع والعساكرة» في محافظة بيت لحم، وأصيب عدد من الفلسطينيين قرب مدخل بلدة «إذنا» غرب مدينة الخليل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وحذرت الرئاسة الفلسطينية، أمس، من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، داعية الإدارة الأميركية إلى «التدخل لوقف الانتهاكات التي تسعى تل أبيب من خلالها إلى الدفع نحو انفجار كبير لإجبار الفلسطينيين على الهجرة».
وحذّرت الرئاسة الفلسطينية في بيان «من التصعيد الإسرائيلي الخطير الجاري في الضفة الغربية، وآخره اقتحام مدينتي رام الله والخليل، واعتقال وإصابة العشرات من الأشخاص وتدمير ممتلكات وسرقة أموال».
ووصفت «الاعتداءات الإجرامية بالعمل العدواني على الشعب الفلسطيني وأرضه»، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد. ودعت الرئاسة الإدارة الأميركية إلى «تحمل مسؤولياتها في إيقاف إسرائيل عن هذا العبث، وإجبارها على التوقف فوراً عن جميع هذه الأعمال التي تجري في الضفة الغربية، والمترافقة مع حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة».

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد الالتزام بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق
مصر: الاعتراف بدولة فلسطين الطريق الوحيد للاستقرار بالمنطقة
حرب غزة
فلسطين
رام الله
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
الجيش الإسرائيلي
