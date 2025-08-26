«الصحة العالمية»: إخلاء مجمع ناصر الطبي سيكون «أكثر من كارثة»

غزة (الاتحاد)



قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا خطة لديها حالياً لإجلاء المرضى من مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما استهدفته إسرائيل أمس الأول.

وأضاف ممثل المنظمة في فلسطين ريك بيبركورن، أمس، أن إجلاء المرضى من مجمع ناصر حال تنفيذه «سيكون أكثر من كارثي». وأكد بيبركورن رفض منظمة الصحة العالمية التام للهجوم الإسرائيلي، وأنه ليست لديهم خطة الآن لإخلاء المستشفى. وأضاف أن نسبة إشغال مستشفى ناصر تبلغ 300 %، وأن الصحة العالمية تبذل ما في وسعها لتقديم الدعم له.

وأردف أنهم يسعون لزيادة عدد الأسرة في مستشفى ناصر، وأنه يعد أكبر مستشفى في غزة الآن، ويحمل أهمية كبرى للجميع.

وقال: «لا أريد مجرد التفكير فيما سيكون عليه الحال إذا أصبح المستشفى خارج الخدمة، هذا سيكون أكثر من كارثة على نظام صحي ناقص أصلاً، وعلى الفلسطينيين الذين يواجهون معاناة كبرى، هذا يجب ألا يحدث أبداً. يجب حماية القطاع الصحي».

وأمس الأول، قتل ما لا يقل عن 20 فلسطينياً بينهم 4 من العاملين بمجال الرعاية الطبية و5 صحفيين، بقصف إسرائيلي طال مبنى الطوارئ بمجمع ناصر الطبي.