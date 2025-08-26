الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
206 سفراء ومسؤولين أوروبيين سابقين يطالبون بإجراءات صارمة ضد إسرائيل

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
27 أغسطس 2025 02:06

بروكسل (الاتحاد، وكالات)

وقع 206 من السفراء والمسؤولين الأوروبيين السابقين، بينهم 74 سفيراً سابقاً للاتحاد الأوروبي، و96 سفيراً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، على رسالة مشتركة غير مسبوقة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل على خلفية تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وتعد هذه الرسالة، التي تم توجيهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، ثاني تحرك من هذا النوع خلال أقل من شهرين، بعد رسالة سابقة في يوليو الماضي، وقّعها 58 دبلوماسياً، بحسب ما نشرته وسائل إعلام غربية أمس.
وأشار الموقعون إلى أن تأكيد الأمم المتحدة لوجود مجاعة في غزة أضاف عنصراً عاجلاً للتحرك، محذرين من أن أكثر من نصف مليون فلسطيني يواجهون المجاعة.

