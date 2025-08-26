الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الدنمارك: لا نستبعد الاعتراف بدولة فلسطين

فتاة فلسطينية تحمل طفلاً بجانب متعلقات ملقاة على الأرض في غزة (رويترز)
27 أغسطس 2025 02:06

كوبنهاغن (وكالات)

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، أمس، أن بلادها لا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية شرط أن تكون «ديمقراطية».
وقالت في مؤتمر صحافي «لا نرفض الاعتراف بفلسطين كدولة».
وأضافت «نؤيد ذلك، لطالما كنا نؤيد ذلك، هذا ما نرغب به، لكن من الواضح أنه علينا التحقق من أنها ستكون دولة ديمقراطية».
ويوم الأحد الماضي، خرج آلاف الدنماركيين إلى الشارع مطالبين بإنهاء الحرب في غزة، ودعوا الدنمارك إلى الاعتراف بدول فلسطين. وكتبت فريدريكسن على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «استمرار سياسة العنف التي ينتهجها نتنياهو في غزة غير مقبول». وأكدت أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يخدم «الهدف الصائب».

