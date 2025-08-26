الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
إسبانيا تعتزم تقديم مساعدات لضحايا حرائق الغابات

إسبانيا تعتزم تقديم مساعدات لضحايا حرائق الغابات
26 أغسطس 2025 22:45

سيحصل المواطنون المتضررون من حرائق الغابات المدمرة في إسبانيا في الأسابيع الأخيرة على مساعدات مالية سريعة من الدولة.
وفي أول اجتماع بعد الإجازة الصيفية، أعلنت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء أن العديد من مناطق البلاد أصبحت مناطق كوارث.
ويسمح هذا التصنيف للسكان بطلب مساعدات لإعادة البناء بموجب قانون الحماية المدنية.
ولن يتم تقديم الدعم لضحايا حرائق الغابات الـ 113 التي اجتاحت البلاد هذا الصيف، وخاصة منذ أوائل أغسطس الجاري فقط، ولكن أيضا لضحايا العواصف الخمسة الشديدة التي تسببت في حدوث فيضانات.
وعلى الرغم من أن الوضع قد هدأ منذ عطلة نهاية الأسبوع، لا تزال العديد من الحرائق مشتعلة.
وفي الوقت الحالي، هناك 15 حريقاً كبيراً نشطاً، حسبما قال وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا للصحفيين.

أخبار ذات صلة
حرائق الغابات تلتهم أكثر من مليون هكتار في أوروبا
حريق غابات يدمر منازل ويهدد الآلاف في ولاية أوريغون
المصدر: د ب أ
إسبانيا
حريق غابات
