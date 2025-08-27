الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة

بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
27 أغسطس 2025 08:00

أعلنت شركة سبيس إكس الثلاثاء عن نجاح الرحلة التجريبية العاشرة لصاروخ ستارشيب بعد عدة انتكاسات سابقة.

وأوضحت الشركة أن الصاروخ، الذي طورته شركة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، انطلق من قاعدة الإطلاق الخاصة بها في ولاية تكساس، وحلق في الفضاء لبعض الوقت قبل أن يهبط في المحيط الهندي بعد نحو ساعة من الإقلاع.

 

وللمرة الأولى، تضمن هذا الاختبار محاكاة ناجحة لعملية نشر الأقمار الاصطناعية. وقالت سبيس إكس عبر منصة إكس، التي يملكها ماسك أيضا، إنه كان "اختباراً عاشراً مثيراً"، بينما علق ماسك نفسه في منشور على المنصة قائلاً: "عمل رائع من فريق سبيس إكس!!".

 

وكان من المقرر أن تنطلق الرحلة يوم الأحد، لكنها تأجلت مرتين، الأولى لإصلاح عطل في أنظمة أرضية، والثانية بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويعد ستارشيب أضخم نظام صاروخي بني على الإطلاق، ويتألف من مرحلتين تنفصلان بعد الإطلاق هما المعزز "سوبر هيفي" الذي يبلغ طوله نحو 70 متراً، والمرحلة العليا التي تعرف أيضا باسم ستارشيب ويصل طولها إلى حوالي 50 متراً.

ويهدف النظام إلى تمكين الرحلات المأهولة إلى القمر والمريخ، وقد تم تصميمه بحيث يمكن إعادة استخدام كل من المركبة والمعزز بعد عودتهما إلى الأرض. 

المصدر: وكالات
سبيس إكس
الفضاء
إيلون ماسك
