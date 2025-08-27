الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي

صورة موضوعية
27 أغسطس 2025 08:29

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء فريقاً من الخبراء العلميين في مجال الذكاء الاصطناعي كلّفته بمساعدة المجتمع الدولي على اتّخاذ قرارات مستنيرة في هذا الخصوص.


وفي ظلّ المخاوف المتنامية من التطوّر السريع لتكنولوجيات ثورية قد تهدّد الديموقراطية وحقوق الإنسان، التزمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في سياق "ميثاق المستقبل" بإنشاء مجموعة من هذا القبيل لإرشاد الحوار الدولي بين الحكومات والجهات الفاعلة في هذا القطاع.


وبموجب قرار اعتمد الثلاثاء، أنشأت الجمعية العامة رسمياً "الفريق العلمي الدولي المستقلّ للذكاء الاصطناعي" المكلّف بتقديم "تقييمات علمية مسندة ببيّنات توجز وتحلّل في إطارها الدراسات القائمة حول وعود الذكاء الاصطناعي ومخاطره وتداعياته".

أخبار ذات صلة
"أنثروبيك" تطلق "Claude for Chrome" وتشعل سباق المتصفحات الذكية
«الكوليرا» يودي بحياة 68 سودانياً بمخيم في تشاد خلال شهر


ومن شأن هذه التقارير السنوية أن "ترشد اتّخاذ القرارات من دون أن تكتسي طابعاً ملزماً".


وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإنشاء هذا الفريق الذي يشكّل "وصلة أساسية بين الأبحاث المتطوّرة في مجال الذكاء الاصطناعي والسياسات المرسومة".

ومن المرتقب فتح باب الترشيح لاختيار 40 عضواً في الفريق يتولّون مهامهم لثلاث سنوات.

المصدر: وكالات
الأمم المتحدة
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
الرياضة
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
اليوم 16:45
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
الرياضة
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
اليوم 16:41
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©