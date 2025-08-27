الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
انهيار أرضي يودي بحياة 30 شخصاً في الهند

انهيار أرضي يودي بحياة 30 شخصاً في الهند
27 أغسطس 2025 10:32

قالت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) الهندية اليوم الأربعاء إن أمطاراً غزيرة تسببت في وقوع انهيار أرضي على طريق شهير للزوار في منطقة جامو بشمال الهند ما أسفر عن مقتل 30 شخصاً على الأقل، في حين دفعت الفيضانات المسؤولين إلى إصدار تحذيرات للناس بالبقاء في منازلهم أثناء الليل.

وتوقع مسؤولو هيئة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار مع عواصف رعدية ورياح بمنطقة لداك الجبلية وهطول مطر غزير على إقليم جامو وكشمير الاتحادي.

وقال عمر عبد الله رئيس وزراء جامو وكشمير إن السلطات تحاول استعادة خدمات الاتصالات في المنطقة إذ إنها "شبه معدومة".


وأمرت السلطات بإغلاق المؤسسات التعليمية في جامو التي قال مسؤولو الطقس إن مياه أمطار وصل ارتفاعها إلى 368 مليمتراً غمرتها أمس الثلاثاء.

