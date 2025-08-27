انهيار أرضي يودي بحياة 30 شخصاً في الهند

قالت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) الهندية اليوم الأربعاء إن أمطاراً غزيرة تسببت في وقوع انهيار أرضي على طريق شهير للزوار في منطقة جامو بشمال الهند ما أسفر عن مقتل 30 شخصاً على الأقل، في حين دفعت الفيضانات المسؤولين إلى إصدار تحذيرات للناس بالبقاء في منازلهم أثناء الليل.



وتوقع مسؤولو هيئة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار مع عواصف رعدية ورياح بمنطقة لداك الجبلية وهطول مطر غزير على إقليم جامو وكشمير الاتحادي.



وقال عمر عبد الله رئيس وزراء جامو وكشمير إن السلطات تحاول استعادة خدمات الاتصالات في المنطقة إذ إنها "شبه معدومة".





وأمرت السلطات بإغلاق المؤسسات التعليمية في جامو التي قال مسؤولو الطقس إن مياه أمطار وصل ارتفاعها إلى 368 مليمتراً غمرتها أمس الثلاثاء.