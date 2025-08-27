فيضانات وانهيارات في فيتنام وتايلاند

تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية اليوم الأربعاء في مناطق بجنوب شرق آسيا، حيث لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم في أعقاب عاصفة استوائية.



وذكرت وسائل إعلامية أن الفيضانات وقعت في عدة أقاليم بشمال ووسط فيتنام، مما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص وفقدان شخص، كما أصيب 34 آخرون.

وفي تايلاند، لقى شخص حتفه وفقد آخر جراء انهيار أرضي وقع اليوم الأربعاء في منطقة بمدينة شيانج ماي بشمال البلاد.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والحد من آثارها في تايلاند إن عدة منازل تضررت، كما أصيب عدد قليل من الأشخاص بسبب الفيضانات الغامرة والانهيارات الأرضية بالأقاليم الواقعة بشمال البلاد.



وحذرت إدارة الأرصاد التايلاندية من هطول الأمطار في شمال وشمال شرق البلاد اليوم. وتعد الأمطار جزءاً من آثار عاصفة كاجيكي الذي ضرب وسط فيتنام الاثنين، حيث تم إجلاء الآلاف من الأشخاص من المناطق ذات الخطورة المرتفعة.