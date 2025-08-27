الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تجدد رفضها نشر قوات أوروبية في أوكرانيا

آثار قصف ومعارك في أوكرانيا
27 أغسطس 2025 15:25

شدد الكرملين، اليوم الأربعاء، على أن روسيا تعارض نشر قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا.
وقال دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، للصحافيين، لدى سؤاله عن وجهة نظر موسكو بشأن نشر قوة أوروبية لحفظ السلام في إطار أي اتفاق لإنهاء النزاع: "ننظر إلى هذا النوع من النقاشات بسلبية".
وأشار بيسكوف إلى أن رغبة روسيا في منع أي وجود عسكري لبلدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا كانت على رأس الأسباب التي أدت الى اندلاع الأزمة في فبراير 2022.
وأفاد الناطق باسم الكرملين بأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا تُعد "من أهم المواضيع" التي يتم بحثها في أي محادثات تهدف للتوصل إلى تسوية، مضيفاً أن موسكو لن تناقش تفاصيل هذه المسألة علناً.

المصدر: آ ف ب
