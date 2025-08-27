السيسي: مصر تدعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، دعم بلاده الكامل لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار، والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي.

وقال المتحدث، في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن السيسي رحب برئيس الوزراء اللبناني في زيارته الأولى إلى مصر منذ توليه رئاسة الحكومة، مشيداً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الأشهر الماضية لإعادة انتظام مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة مواصلة قيام الدولة اللبنانية بكل ما يلزم من جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته الداخلية ووحدته الوطنية.

وأشار المتحدث إلى أن السيسي أكد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، لافتاً إلى «استمرار الاتصالات المصرية المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بهدف التأكيد على ضمان استقرار لبنان، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، والتذكير بأهمية دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، لتمكينه من أداء المهام الوطنية الموكلة إليه».

وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول أيضاً مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، حيث تم في هذا الإطار التأكيد على تطابق موقف مصر ولبنان إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن بالغ شكره وتقديره للسيسي على الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للبنان، والذي يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين.

كما استعرض سلام أولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الدول العربية، وعلى رأسها مصر، مشيراً إلى الجهود الجارية لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، والمقرر انعقادها في القاهرة في وقت لاحق من العام الجاري.