الجيش الصومالي يحرز تقدماً ميدانياً في شبيلي السفلى

نجحت قوات الكوماندوز الخاصة التابعة للجيش الصومالي، صباح اليوم الأربعاء، في السيطرة على مناطق عدة بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي الصومال.

ووفقاً لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، سيطرت القوات على مناطق معلنكا وبلد الأمين وعمر بيري وبالو، والتي كانت تمركزت فيها عناصر حركة الشباب الإرهابية سابقاً.

وأضافت الوكالة: "عملت القوات على إزالة الألغام الأرضية التي زرعها الإرهابيون في تلك المناطق، وبسط الأمن والاستقرار فيها".

وتشهد محافظة شبيلي السفلى في الآونة الأخيرة عمليات عسكرية مكثفة للقضاء على مسلحي حركة الشباب.