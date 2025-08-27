الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الروسي يتوغل داخل منطقة جديدة في أوكرانيا

آثار معارك وقصف في منطقة دنيبروبتروفسك
27 أغسطس 2025 17:59

قال مسؤول عسكري أوكراني، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية توغلت داخل منطقة أوكرانية ثامنة، في محاولة للسيطرة على مزيد من الأراضي خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. 
وصرح فيكتور تريجوبوف، المتحدث باسم القوات البرية المحلية، لوكالة "أسوشيتد برس"، بأن بعض القوات الروسية دخلت قريتي نوفوهيورهييفكا وزابوريزكه في منطقة دنيبروبتروفسك شرقي أوكرانيا.
وتُعدّ دنيبروبتروفسك، المجاورة لمنطقة دونيتسك حيث تدور معارك عنيفة، مركزاً صناعياً مهماً.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت، في وقت سابق من هذا الشهر، أن قواتها سيطرت على القريتين، لكن تريجوبوف قال إن القوات الروسية لم تحكم سيطرتها أو تنشئ تحصينات هناك، بينما لا تزال الاشتباكات متواصلة في القريتين.
ولا تُعتبر دنيبروبتروفسك من بين المناطق الخمس، دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا وشبه جزيرة القرم، التي أعلنت موسكو ضمها.

أخبار ذات صلة
الكرملين يرفض مطالب زيلينسكي بإجراء محادثات سلام
الكرملين يدلي بتصريح بشأن لقاء بوتين وزيلينسكي
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: د ب أ
الحرب في أوكرانيا
روسيا
دنيبروبتروفسك
وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الجيش الروسي
آخر الأخبار
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
الرياضة
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
اليوم 16:45
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
الرياضة
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
اليوم 16:41
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©