الجيش الروسي يتوغل داخل منطقة جديدة في أوكرانيا

قال مسؤول عسكري أوكراني، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية توغلت داخل منطقة أوكرانية ثامنة، في محاولة للسيطرة على مزيد من الأراضي خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وصرح فيكتور تريجوبوف، المتحدث باسم القوات البرية المحلية، لوكالة "أسوشيتد برس"، بأن بعض القوات الروسية دخلت قريتي نوفوهيورهييفكا وزابوريزكه في منطقة دنيبروبتروفسك شرقي أوكرانيا.

وتُعدّ دنيبروبتروفسك، المجاورة لمنطقة دونيتسك حيث تدور معارك عنيفة، مركزاً صناعياً مهماً.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت، في وقت سابق من هذا الشهر، أن قواتها سيطرت على القريتين، لكن تريجوبوف قال إن القوات الروسية لم تحكم سيطرتها أو تنشئ تحصينات هناك، بينما لا تزال الاشتباكات متواصلة في القريتين.

ولا تُعتبر دنيبروبتروفسك من بين المناطق الخمس، دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا وشبه جزيرة القرم، التي أعلنت موسكو ضمها.