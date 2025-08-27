ميرتس: الأمن على رأس أولويات الحكومة الألمانية

شدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين على أهمية سياسة الأمن والدفاع. وعقب اجتماع لمجلس الوزراء في برلين، قال ميرتس اليوم الأربعاء إن:" الأمن يحتل مكانة عالية للغاية على جدول الأعمال السياسي لهذه الحكومة برمتها".

وأضاف زعيم الاتحاد المسيحي الألماني أن هذه هي الرسالة الموجهة إلى المواطنين والإشارة إلى الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وكان مجلس الوزراء الألماني مهد في وقت سابق الطريق أمام تطبيق نظام جديد للخدمة العسكرية، كما أجرى مشاورات بخصوص الوضع الأمني في أوروبا.

وعقد مجلس الوزراء الألماني جلسته الأسبوعية هذه المرة في مقر وزارة الدفاع الألمانية. ومن المقرر أن تظل الخدمة العسكرية في البداية طوعية، ولكن سيتم جعلها أكثر جاذبية من أجل استقطاب المزيد من الأفراد. ومن المنتظر أيضا زيادة قوام الجيش الألماني لتلبية الأهداف الجديدة لحلف الناتو .