الأخبار العالمية

قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في مدرسة بمينيابوليس الأميركية

عناصر الشرطة خارج المدرسة التي شهدت الحادثة
27 أغسطس 2025 19:11

قال قائد شرطة مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية وعمدة المدينة، إن حادث إطلاق نار وقع، اليوم الأربعاء، في مدرسة كاثوليكية، أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 17 آخرين، بينهم 14 طفلاً.
وأوضح قائد الشرطة، براين أوهارا، أن مطلق النار، الذي كان مسلحاً ببندقية صيد ومسدس، أطلق النار من خلال النوافذ باتجاه الأطفال الذين كانوا يجلسون على المقاعد أثناء قداس في المدرسة.
وأكد أوهارا أن المشتبه به لقي حتفه، مشيراً إلى أنه في أوائل العشرينات من عمره، وليس له تاريخ إجرامي معروف.
وكانت الشرطة قد هرعت، في وقت سابق اليوم، إلى موقع الحادث في المدينة الواقعة بوسط غرب الولايات المتحدة.
وكتب تيم والتز، حاكم ولاية مينيسوتا، في منشور عبر منصة "إكس": "أُبلغت عن إطلاق نار في مدرسة أنانسييشن الكاثوليكية، وسنستمر في تحديث المعلومات مع ورودها".
وتأتي الحادثة بعد سلسلة من التقارير الكاذبة عن وجود مطلقي نار في حرم كليات أميركية بمختلف أنحاء الولايات المتحدة، مع عودة التلاميذ من عطلتهم الصيفية.
بدوره، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه أُبلغ بحادثة "إطلاق النار المأسوية" مؤكداً أن مكتب التحقيقات الفدرالي يجري تحقيقاته.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي أن "البيت الأبيض سيواصل متابعة هذا الوضع المروع".

المصدر: وكالات
ولاية مينيسوتا
حادث إطلاق نار
أميركا
مينيابوليس
مينيسوتا
الشرطة الأميركية
إطلاق نار
