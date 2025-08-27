الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
ترامب يمدد السيطرة على مركز المواصلات الرئيسي بواشنطن

ترامب يمدد السيطرة على مركز المواصلات الرئيسي بواشنطن
27 أغسطس 2025 19:04

أعلن وزير النقل الأميركي شون دافي اليوم الأربعاء أن وزارته ستتولى إدارة محطة "يونيون ستيشن"، التي تعد مركز المواصلات الرئيسي في واشنطن، بدلا من شركة السكك الحديدية الأميركية الوطنية "أمتراك"، في مثال آخر على كيفية ممارسة الحكومة الاتحادية سلطتها على عاصمة البلاد.
وأعلن دافي القرار في البيان قبل أن ينضم إلى رودجر هاريس، رئيس أمتراك في "يونيون ستيشن" لإطلاق "نيكست جين أسيلا"، القطار الجديد فائق السرعة في خدمة السكك الحديدية.
وقال الوزير إن "يونيون ستيشن"، التي تقع على بعد مسافة قريبة سيرا على الأقدام من مبنى الكابيتول، "تدهورت حالتها" بينما يجب أن تكون "محل فخر" المدينة. 

المصدر: د ب أ
أميركا
دونالد ترامب
