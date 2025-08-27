الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيسة وزراء إيطاليا تنتقد قدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني
27 أغسطس 2025 19:55

وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، انتقاداً لقدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية، قائلة إن التكتل "مهدَّد بشكل متزايد بفقدان أهميته الجيوسياسية".
وأضافت ميلوني، في خطاب ألقته بمدينة ريميني شمال شرقي إيطاليا، أن الاتحاد الأوروبي "غير قادر على الرد بفاعلية على تحديات التنافسية التي تفرضها الصين والولايات المتحدة".
وتطابقت تصريحات ميلوني مع تصريحات سلفها ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراجي، الذي حذّر من الضعف الجيوسياسي والاقتصادي لأوروبا. 
وخلال خطاب دام 40 دقيقة، قالت رئيسة وزراء إيطاليا إنها توقّعت منذ فترة طويلة هذا التطور، مؤكدة أن الأسس التي يقوم عليها التكتل تتعرض اليوم للتشكيك، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى إعادة اكتشاف روحه وأصوله. 
وتتولى ميلوني، التي تتزعم حزب إخوة إيطاليا، قيادة الائتلاف اليميني الحاكم في إيطاليا، منذ أكتوبر 2022.

أخبار ذات صلة
الولايات المتحدة تقلص فترة صلاحية التأشيرات لفئات محددة
2.5 مليار يورو جوائز دوري أبطال أوروبا
المصدر: د ب أ
جورجيا ميلوني
الاتحاد الأوروبي
الحكومة الإيطالية
أميركا
الصين
إيطاليا
أوروبا
آخر الأخبار
باكستان تغير مسار تدفق مياه الفيضانات لإنقاذ المدن
الأخبار العالمية
باكستان تغير مسار تدفق مياه الفيضانات لإنقاذ المدن
اليوم 16:52
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
الرياضة
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
اليوم 16:45
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
الرياضة
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
اليوم 16:41
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©