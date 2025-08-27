الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماكرون يؤيد تنظيم تصويت على الثقة بالحكومة

ماكرون يؤيد تنظيم تصويت على الثقة بالحكومة
27 أغسطس 2025 19:44

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عن تأييده لإجراء تصويت على الثقة بالحكومة مؤكداً أنها ليست في حالة "إنكار للواقع أو تضخيم" المصاعب المالية، في ظلّ مخاوف من أزمة سياسية جديدة في فرنسا.
وطلب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو قبل يومين تصويتاً على الثقة بحكومته من الجمعية الوطنية، محذرا من خطر المديونية المفرطة.
ويحتاج بايرو إلى دعم برلماني لفرض إجراءات تقشف من شأنها خفض الدين العام.
وقال الاثنين إن من شأن هذا التصويت أن "يكرّس الجهد المبذول" لخفض العجز العام في فرنسا بمقدار 44 مليار يورو مؤكداً أن من دون "موافقة" الجمعية، فإن التحرّك سيكون "مستحيلا".
وأعرب ماكرون خلال اجتماع لمجلس الوزراء عن "دعمه الكامل" لخطوة بايرو.
ويُنذر هذا القرار بفترة جديدة من عدم اليقين، تضع ماكرون مجدداً في صدارة المشهد السياسي خصوصا مع تأكيد المعارضة اليسارية واليمينية المتطرفة أنها لن تمنح الثقة للحكومة، ما يزيد احتمال سقوطها.
ونقل المتحدث باسم الحكومة عن ماكرون قوله إن فرانسوا بايرو ليس في حالة "إنكار للواقع أو تضخيم" للوضع المالي في البلاد.
ودعا ماكرون الأحزاب "التي ترغب في أن تكون أحزاباً حاكمة إلى تحمل المسؤولية".
وأكد مصدر برلماني لوكالة فرانس برس أن التصويت على الثقة ليس مضموناً حتى في صفوف الائتلاف الحكومي حيث لا يُجمع أعضاء الحزب الجمهوري اليميني الخمسون "في هذه المرحلة على التصويت بمنح الثقة".
ووعد بايرو الثلاثاء بالكفاح لمنع سقوط الحكومة، وطلب من المعارضة "التفكير" والتخلي عن "ردود أفعالها العفوية"، وحضها على الاختيار بين "الفوضى" و"المسؤولية".
ويقول محللون إن ديون فرنسا، البالغة 114% من الناتج المحلي الإجمالي، تشكل تهديداً للاستقرار المالي للبلاد.

أخبار ذات صلة
206 سفراء ومسؤولين أوروبيين سابقين يطالبون بإجراءات صارمة ضد إسرائيل
رئيس الوزراء الفرنسي سيطلب من البرلمان تصويتاً على الثقة
المصدر: آ ف ب
إيمانويل ماكرون
فرنسا
آخر الأخبار
باكستان تغير مسار تدفق مياه الفيضانات لإنقاذ المدن
الأخبار العالمية
باكستان تغير مسار تدفق مياه الفيضانات لإنقاذ المدن
اليوم 16:52
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
الرياضة
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
اليوم 16:45
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
الرياضة
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
اليوم 16:41
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©