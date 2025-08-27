الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

عشرات القتلى والمصابين بانقلاب حافلة بأفغانستان

طريق جبلي بأفغانستان (وكالات)
28 أغسطس 2025 02:26

كابول (وكالات) 

قضى 25 شخصاً على الأقل وأصيب 27 آخرون حين انقلبت حافلة في ولاية كابول، وفق ما أفادت السلطات أمس، بعد أسبوع من حادث سير هو الأكثر دموية منذ أعوام في أفغانستان.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني إن الحافلة انقلبت ليل الثلاثاء-الأربعاء غرب العاصمة الأفغانية، وتحديداً على الطريق السريع المؤدي إلى قندهار في جنوب البلاد «بسبب إهمال السائق»، مضيفاً أن 25 شخصاً قتلوا وجرح 27 من دون تحديد مدى خطورة إصاباتهم حتى الآن، علما أنهم نقلوا إلى مستشفيات عدة في المنطقة.
والثلاثاء الفائت، قضى 76 شخصاً بينهم 19 طفلاً في اصطدام حافلة تقل مهاجرين، بشاحنة ودراجة نارية، وفق السلطات المحلية. وحوادث السير أمر مألوف في أفغانستان بسبب سوء حال الطرق والسلوك الخطير للسائقين. وأسفر حادثان بوسط البلاد في ديسمبر، الأول بين حافلة وشاحنة صهريج والثاني بين حافلة وشاحنة، عن 52 قتيلاً.

