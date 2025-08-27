الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 6 جنود سوريين بضربات إسرائيلية قرب دمشق

أرشيفية
28 أغسطس 2025 02:26

دمشق (وكالات) 

قتل ستة جنود سوريين في ضربات نفذتها طائرات إسرائيلية قرب دمشق، وفق حصيلة جديدة أوردها التلفزيون الرسمي السوري صباح أمس. وأفادت قناة الإخبارية الرسمية بسقوط «ستة قتلى من عناصر الجيش السوري جراء استهدافات بالطائرات المسيرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي» قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق.
وأعربت الخارجية السورية في بيان أمس عن بالغ إدانتها واستنكارها للاعتداء، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً لسيادة سوريا.
ودعت دمشق المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة.
وفي وقت سابق، قال مسؤول في وزارة الدفاع السورية إنّ ثلاثة جنود قتلوا في ضربات الطيران الإسرائيلي عند أطراف العاصمة. 
وأتت الضربات في الكسوة بعد ساعات على إعلان وكالة الأنباء الرسمية السورية عن مقتل  شاب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم دعماً إغاثياً لـ«التكيات الخيرية» في غزة
«الكوليرا» يودي بحياة 68 سودانياً بمخيم في تشاد خلال شهر
إسرائيل
سوريا
دمشق
الجيش السوري
الأمم المتحدة
الطيران الإسرائيلي
القنيطرة
آخر الأخبار
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
الرياضة
أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
اليوم 16:45
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
الرياضة
ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
اليوم 16:41
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©