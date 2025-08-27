الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الجيش الإسرائيلي يحاصر البلدة القديمة في نابلس

جنود إسرائيليون بأحد شوارع بلدة نابلس القديمة (أرشيفية)
28 أغسطس 2025 02:26

رام الله (الاتحاد)

فرضت القوات الإسرائيلية حصاراً على البلدة القديمة - الجزء التاريخي - من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية التي اقتحمتها فجر أمس، بعدد كبير من الآليات العسكرية والقوات الخاصة.
وقال شهود عيان، إن قوات إسرائيلية فرضت حصارها على البلدة القديمة، ونشرت القناصة على أسطح المباني، وسط مواجهات في المدينة مع عشرات الشبان الذين رشقوها بالحجارة.
وأوضح الشهود أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شاباً من المدينة التي أغلقت معظم مؤسساتها جراء العدوان، فيما استولى الجيش على منازل عدة.
من جانبها، قالت محافظة نابلس، في بيان، إن محافظ المدينة غسان دغلس قام بجولة تفقدية لطواقم الإسعاف والصحافة التي تعمل في الميدان مع استمرار عملية الاقتحام.
وأوضحت أن المحافظ أشاد بجهود الطواقم في أداء واجبها الإنساني والمهني على الرغم من المخاطر، مشدداً على أهمية دورها في حماية الشعب الفلسطيني، ونقل الحقيقة للعالم.
وجاء اقتحام المدينة بعد يوم واحد من اقتحام واسع لمدينة رام الله، حيث تمركزت القوات الإسرائيلية وسطها، واقتحمت محال صرافة، وصادرت أموالاً، وأصابت 58 فلسطينياً قبل انسحابها.

الإمارات تقدم دعماً إغاثياً لـ«التكيات الخيرية» في غزة
«الأونروا»: أهالي القطاع بين القتل قصفاً والموت تجويعاً
