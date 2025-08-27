الإمارات تقدم دعماً إغاثياً لـ«التكيات الخيرية» في غزة

غزة (الاتحاد)



تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وبمساهمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تواصل عملية «الفارس الشهم 3» دعم التكيات الخيرية في القطاع، لتأمين وجبات يومية يستفيد منها أكثر من 40 ألف شخص، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأسر في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وشمل تقديم الدعم الإغاثي 13 تكية خيرية في جنوب قطاع غزة، و7 تكيات بالمحافظة الوسطى.

ويشمل هذا الدعم توفير المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الضرورية لتشغيل التكيات، التي تمثل مصدر غذاء رئيساً لآلاف الأسر التي أثقلها الجوع، وسط أوضاع إنسانية مأساوية خلفتها الحرب المستمرة. كما واصل متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» توزيع الطرود الغذائية على النازحين في مخيم «عائدون» بمنطقة البريج وسط القطاع.

واستأنفت الإمارات عبر عملية «الفارس الشهم 3» توزيع الطرود الغذائية على مخيمات النزوح، ومراكز الإيواء المسجّلين عبر البوابة الإلكترونية.

جدير بالذكر، أن الإمارات تقدم دعماً متنوعاً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تسهم في توفير العلاج والرعاية الطبية عبر إجلاء المرضى لتلقي الرعاية في مستشفياتها، كما تواصل تقديم الدعم الطبي للمرضى الموجودين داخل غزة من خلال المستشفى الميداني الإماراتي المجهز بالاحتياجات كافة والأجهزة المتطورة، إلى جانب تزويد المستشفيات المحلية بالأدوية واللقاحات الضرورية للأطفال.