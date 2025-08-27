فورد تستدعي أكثر من 355 ألف سيارة

قررت شركة فورد موتور كورب، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، استدعاء أكثر 355 ألف شاحنة خفيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية بسبب عطل في شاشة لوحة العدادات، مما أدى إلى عدم ظهور معلومات مهمة، مثل أضواء التحذير وسرعة السيارة، على لوحة القيادة.

ووفقا لوثائق نشرتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأميركية يشمل الاستدعاء بعض شاحنات فورد إف 150 من طراز عام 2025، بالإضافة إلى شاحنات فورد "سوبر ديوتي" أخرى، بما في ذلك شاحنات إف 550 إس.دي وإ 450 إس.دي وإف 350 إس.دي وإف 250 إس.دي طراز 2025 2026- ويشير تقرير الاستدعاء الصادر في 22 أغسطس الحالي إلى أن لوحة العدادات قد تتعطل عند بدء التشغيل، مما يؤدي إلى رؤية السائقين شاشة فارغة.

تشير الإدارة الوطنية للسلامة المرورية إلى أن السائقين قد لا يتمكنون نتيجة هذا الخلل من قراءة مؤشرات ومقاييس السلامة المهمة، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث. ويشير تقرير الاستدعاء إلى أن فورد لم تتلق أي بلاغات عن وقوع حوادث أو إصابات مرتبطة بهذه المشكلة، ولكنها تلقت 95 مطالبة ضمان لإصلاح الخلل حتى 26 يونيو.

ولمعالجة عطل الشاشة، تقوم فورد بتحديث برنامج تشغيل الشاشة مجانا لأصحاب السيارات المعيبة.

ويشير التقرير إلى أن هذا الإصلاح سيكون متاحا لدى الوكلاء المعتمدين أو من خلال تحديث لاسلكي للبرنامج. وفي بيان أرسل إلى وكالة أسوشيتد برس للأنباء قالت فورد إن تحديث البرنامج لاسلكيا "أسهل على العملاء مقارنة بزيارة الوكيل فعليا".

وأضافت شركة صناعة السيارات، ومقرها ميشيجان، أنه سيتم قريبا إرسال رسائل إلى أصحاب السيارات تتضمن المزيد من المعلومات والتعليمات حول الإصلاح.

يشمل الاستدعاء ما مجموعه حوالي 355 ألف شاحنة.

تشير وثائق الاستدعاء إلى أن برنامج الشاشات المعيب قد دخل مرحلة الاستخدام في الشاحنات التي بدأ إنتاجها في يونيو 2024، وتم وقف استخدامه في يوليو 2025.