الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى جراء العاصفة كاجيكي في شمال تايلاند

قتلى جراء العاصفة كاجيكي في شمال تايلاند
28 أغسطس 2025 14:49

قالت وكالة إدارة الكوارث في تايلاند اليوم الخميس إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فيما فُقد سبعة آخرون جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية التي ضربت شمال البلاد جراء العاصفة المدارية كاجيكي.
وقالت الحكومة الفيتنامية أمس الأربعاء إن الإعصار كاجيكي ضرب اليابسة هذا الأسبوع قبل أن يضعف ويتحول إلى عاصفة، مما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص وغمر أكثر من 10 آلاف منزل وشركة بالإضافة إلى 86 هكتارا من الأرز والمحاصيل المدرة للدخل.
ووفقا لما أعلنته وكالة إدارة الكوارث في تايلاند، اجتاحت السيول والانهيارات الأرضية 12 إقليما في شمال البلاد وشمالها الشرقي، من بينها تشيانغ ماي، وتشيانغ راي، وماي هونغ سون، مما ألحق أضراراً بأكثر من 6300 شخص و1800 أسرة.
وذكرت وزارة الداخلية أن أربعة لقوا حتفهم في تشيانغ ماي نتيجة انهيار أرضي، فيما غرق شخص آخر في ماي هونغ سون. كما أُصيب 15 شخصا في تشيانغ ماي ودُفن خمسة آخرون تحت الأنقاض جراء انهيارات أرضية، في حين جرفت مياه السيول شخصين.
وأضافت الوزارة أن السيول ما زالت مستمرة اليوم الخميس في ثمانية أقاليم.

