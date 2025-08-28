الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية
أخبار اقتصادية
الأخبار العالمية

الولايات المتحدة تقلص فترة صلاحية التأشيرات لفئات محددة

28 أغسطس 2025 14:54

تعتزم الحكومة الأميركية تقليص فترة صلاحية تأشيرات الطلاب والصحفيين.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أمس الأربعاء إن تأشيرات الدخول التي تتيح للطلاب الأجانب البقاء في الولايات المتحدة سوف تكون صالحة لأربعة أعوام كحد أقصى.
وحاليا، يحصل الطلاب على تأشيرة تغطي طوال فترة برنامجهم الأكاديمي، الذي يمكن أن يستمر خمسة أعوام في حال الدراسة من أجل الحصول على الدكتوراه.
كما ينص مقترح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقليص صلاحية تأشيرات العاملين في مجال الإعلام إلى 240 يوما.
ويتردد أنه يمكن تمديد تأشيرات الصحفيين بنحو 240 يوما إضافية، ولكن لا يجب أن تستمر صلاحيتها لفترة أطول من فترة المهمة الصحفية.
ويتعين التقدم بطلب لتمديد صلاحية التأشيرة لدى وكالة دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، التي ستقوم بمزيد من الفحوصات. وعلى سبيل المثال، تم مؤخرا إصدار تأشيرات لصحفيين من ألمانيا تمتد صلاحيتها لفترة تصل إلى خمسة أعوام.

المصدر: د ب أ
أميركا
التأشيرات
