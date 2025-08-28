الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

باكستان تغير مسار تدفق مياه الفيضانات لإنقاذ المدن

باكستان تغير مسار تدفق مياه الفيضانات لإنقاذ المدن
28 أغسطس 2025 16:52

تقوم السلطات الباكستانية اليوم الخميس بتفجير حواجز كانت وضعت على الأنهار لإنقاذ مدن وبلدات رئيسية من المياه المتدفقة، وذلك بعد تضرر نحو مليون ونصف شخص من الفيضانات التي استمرت لأسابيع نتيجة للأمطار الموسمية.
وتواجه مدينتان، على الأقل، بإقليم البنجاب في وسط باكستان، يبلغ تعداد سكانهما نحو 3 ملايين نسمة، خطورة بسبب ارتفاع منسوب المياه.
يشار إلى أن الحاجز هو حائط طبيعي أو من صنع البشر، يقام على نهر بهدف منع المياه من الفيضان. ويستخدم الجنود مواد متفجرة لإزالة الحواجز من أجل إعادة تحويل مسار المياه، كما تم نشر قوارب من أجل عمليات الإجلاء. وقال وزير الاعلام في البنجاب عزام بوخاري لوسائل الإعلام " إنها حالة أزمة، ويتم إجراء التحويلات لإنقاذ المدن والبنية التحتية".
وقال فاروق أحمد المتحدث باسم إدارة الإنقاذ في البنجاب إن عشرات الآلاف من رجال الإنقاذ والجنود المدعومين بأكثر من 6000 قارب قاموا بإجلاء أكثر من 200 ألف شخص من القرى التي غمرتها المياه في عملية تواصلت على مدار الليل والنهار.
ولقي أكثر من 800 شخص حتفهم حتى الآن في الفيضانات الغامرة والانهيارات الأرضية والانهيارات الجليدية الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة لأسابيع

