الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تحذّر من مزيج كارثي في هايتي

عنصر من العصابات في هايتي
28 أغسطس 2025 19:45

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، إن شعب هايتي يواجه "مزيجا كارثيا من المعاناة" فيما لا يزال هذا البلد "مهملا بشكل معيب".
وأضاف "سلطة الدولة تنهار مع اجتياح عنف العصابات لبور أو برنس وانتشاره في مناطق أخرى، ما يشل الحياة اليومية ويجبر عائلات على الفرار".
وتابع "المدنيون تحت الحصار مع ورود تقارير مروعة... وتتعرض المستشفيات والمدارس لهجمات متكررة. سيادة القانون انهارت".
لكن رغم ذلك "تظل هايتي مهملة بشكل معيب وتعاني من نقص شديد في التمويل"، بحسب الأمين العام.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: تجويع المدنيين ينبغي ألا يُستخدم كأسلوب حرب
مجلس الأمن يقرر سحب قوة اليونيفيل من لبنان في 2027
  • غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي
    غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي

جاءت تصريحات غوتيريش بعد يوم من طلب سبع دول، من بينها الولايات المتحدة، من مجلس الأمن تعزيز القوة متعددة الجنسيات المكلفة مكافحة العصابات الإجرامية في هايتي.
بعد أكثر من عام على نشر بعثة دعم الأمن متعددة الجنسيات التي قادتها كينيا في البداية، تستمر الأوضاع في هايتي بالتدهور مع سيطرة شبه كاملة للعصابات على العاصمة بور او برنس.
ومن بين 2500 شرطي كانت البعثة تأمل في نشرهم في هايتي، أُرسل نحو 1000 شرطي فقط من ست دول، من بينهم أكثر من 700 من كينيا.
ولا يزال الوضع السياسي في هايتي متوترا منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز عام 2021.
وأعلن مجلس انتقالي رئاسي تولى شؤون البلاد في 2024 بعد استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري، عن تنظيم انتخابات قبل نهاية ولايته في فبراير 2026.
وقُتل 3141 شخصا على الأقل في هايتي خلال النصف الأول من هذا العام، وفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

المصدر: آ ف ب
هايتي
العصابات
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©