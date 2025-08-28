الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان: تحذيرات من سيول تهدد مدينتين بعد ارتفاع منسوب سد

مياه الفيضانات تحاصر قرية في باكستان
28 أغسطس 2025 20:06

حذّر مسؤولون، اليوم الخميس، من أن مدينتي "شينيوت" و"حافظ أباد" في شرق باكستان تواجهان خطر التعرض لفيضانات كارثية إذا انهار سد خاص بالري على نهر رئيسي بعدما تجاوز منسوب المياه طاقته الاستيعابية بسبب الأمطار الغزيرة.
تتعرض الهند وباكستان لأمطار موسمية غزيرة تسببت في سيول وارتفاع منسوب الأنهار وامتلاء السدود، مما أودى بحياة المئات في البلدين منذ أواخر يونيو الماضي.
وهناك خطر من اختراق مياه نهر "تشيناب" حاجزا خرسانيا في "قادر أباد" في إقليم البنجاب، والذي ينظم تدفقها نحو شبكة قنوات الري.
ووصف أحد الخبراء المختصين في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الوضع بأنه "أزمة"، محذرا من أن انهيار السد قد يجرف بلدات يقطنها أكثر من 2.8 مليون شخص.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التحدث لوسائل الإعلام، أن منسوب المياه بدأ الانحسار في ظل إشراف من الخبراء والسلطات، لكنه لا يزال فوق مستويات الخطر.
وقالت السلطات الباكستانية إنها أجلت أكثر من 210 آلاف من سكان القرى من مناطق قرب أنهار "رافي" و"سوتليج" و"تشيناب"، التي تتدفق من الهند، بعد أمطار غزيرة.
وذكر مسؤولون باكستانيون، اليوم الخميس، أن الهند أصدرت تحذيرها الثالث من الفيضانات منذ يوم الأحد، وهذه المرة لنهر "سوتليج"، في حين كان التحذيران السابقان يتعلقان بالمياه المتجهة إلى باكستان على نهر "رافي".

