الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مجلس الأمن يقرر سحب قوة اليونيفيل من لبنان في 2027

جنود من قوة اليونيفيل يقومون بدوريات في جنوب لبنان
28 أغسطس 2025 20:43

قرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) لمرة أخيرة مع وضع برنامج لانسحابها العام 2027.
واعتمد المجلس، المؤلف من 15 عضوا، بالإجماع قرارا صاغته فرنسا بعد التوصل إلى حل توافقي مع الولايات المتحدة.
وقرر مجلس الأمن "تمديد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة".

ويلزم القرار اليونيفيل بوقف عملياتها في 31 ديسمبر كانون الأول 2026، على أن تبدأ اعتبارا من هذا التاريخ وعلى مدار عام واحد في خفض عدد أفرادها وسحبهم بشكل منظم وآمن، وذلك بالتشاور الوثيق مع حكومة لبنان، بهدف جعلها الجهة الوحيدة المنوطة بالأمن في جنوب البلاد.
ونص قرار المجلس على "تمديد تفويض اليونيفيل لمرة أخيرة (...) حتى 31 ديسمبر 2026 والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة اعتبارا من 31 ديسمبر 2026 ضمن مهلة عام واحد".
تقوم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي تأسست في عام 1978، بدوريات على الحدود الجنوبية للبنان.

المصدر: آ ف ب
لبنان
قوات اليونيفيل
انسحاب
مجلس الأمن الدولي
الأمم المتحدة
