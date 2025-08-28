مجلس الأمن يقرر سحب قوة اليونيفيل من لبنان في 2027

قرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) لمرة أخيرة مع وضع برنامج لانسحابها العام 2027.

واعتمد المجلس، المؤلف من 15 عضوا، بالإجماع قرارا صاغته فرنسا بعد التوصل إلى حل توافقي مع الولايات المتحدة.

وقرر مجلس الأمن "تمديد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة".

مجلس الأمن الدولي

ويلزم القرار اليونيفيل بوقف عملياتها في 31 ديسمبر كانون الأول 2026، على أن تبدأ اعتبارا من هذا التاريخ وعلى مدار عام واحد في خفض عدد أفرادها وسحبهم بشكل منظم وآمن، وذلك بالتشاور الوثيق مع حكومة لبنان، بهدف جعلها الجهة الوحيدة المنوطة بالأمن في جنوب البلاد.

ونص قرار المجلس على "تمديد تفويض اليونيفيل لمرة أخيرة (...) حتى 31 ديسمبر 2026 والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة اعتبارا من 31 ديسمبر 2026 ضمن مهلة عام واحد".

تقوم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي تأسست في عام 1978، بدوريات على الحدود الجنوبية للبنان.