الأخبار العالمية

أردوغان وزيلينسكي يناقشان الضمانات الأمنية لأوكرانيا

جندي أوكراني يطلق قذائف
28 أغسطس 2025 21:31

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه ناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وإنه سيجري ترتيب هذه الضمانات كاملة على الورق الأسبوع المقبل.
وأضاف زيلينسكي، عبر تطبيق تلغرام "أبلغني الرئيس أردوغان أنه سيشرك وزير دفاعه في العملية لاستكشاف المدى الذي يمكن أن تساهم به تركيا في ضمان الأمن، وخاصة في البحر الأسود".
من جانبه، قال مكتب الرئيس أردوغان، إن الأخير أبلغ نظيره زيلينسكي في مكالمة هاتفية، بأن أنقرة مستعدة للمساعدة في ترتيب أي محادثات رفيعة المستوى بين أوكرانيا وروسيا.
وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان أخبر زيلينسكي أن تركيا ستواصل مساهمتها في أمن أوكرانيا بعد التوصل إلى السلام.

المصدر: وكالات
