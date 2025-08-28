الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بوتين وشي وكيم يحضرون عرضا عسكريا في الصين

صورة مجمعة للرئيس شي وزعيم كوريا الشمالية كيم والرئيس بوتين
28 أغسطس 2025 21:59

أعلنت الصين وكوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيقوم بأول زيارة له إلى الصين منذ ستة أعوام لحضور عرض عسكري، الأسبوع المقبل، تخليدا للذكرى الـ 80 لنهاية الحرب العالمية الثانية.
سيحضر كيم العرض إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين. 
وهذا أول حدث سيجمع كيم، منذ توليه السلطة أواخر 2011، بعدد كبير من قادة العالم.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم تلقى دعوة لزيارة الصين من الرئيس الصيني.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن كيم سيكون من بين 26 زعيما أجنبيا سيحضرون العرض العسكري في بكين يوم الأربعاء المقبل.
وقال هونج لي، مساعد وزير الخارجية الصيني، في مؤتمر صحفي "نرحب ترحيبا حارا بزيارة الأمين العام كيم جونغ أون إلى الصين لحضور الفعاليات التذكارية".
وأكد أن "صون العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية وتوطيدها وتنميتها هو الموقف الثابت للحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية".

