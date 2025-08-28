الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية

العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
29 أغسطس 2025 02:08

هدى جاسم (بغداد)

نفت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، وجود تأجيل للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الحادي عشر من شهر نوفمبر المقبل.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل: إننا «ننفي ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أي نية لتأجيل موعد انتخابات مجلس النواب، ونؤكد أن الاستعدادات الفنية واللوجستية جارية على قدم وساق لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وفقاً للتوقيتات الدستورية والقانونية».
وأضاف: أن المفوضية تدعو وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى التشويش على العملية الانتخابية وزعزعة ثقة الناخبين، مبيناً أن المفوضية ملتزمة بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، وإتاحة الفرصة المتكافئة لجميع المرشحين والقوى السياسية، بما يعزز المسار الديمقراطي ويعبر عن إرادة الشعب.
وكان مجلس الوزراء العراقي، قد صوت على تحديد 11 نوفمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.

العراق
البرلمان العراقي
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات العراقية
انتخابات العراق
المفوضية العليا للانتخابات في العراق
