المستشار الألماني يعلّق على احتمال لقاء بوتين وزيلينسكي

علّق المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، على اللقاء المحتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمحاولة إنهاء الأزمة التي بدأت في فبراير 2022.

وقال ميرتس إن اي لقاء بين الرئيسين لن يحصل راهنا.

وأضاف المستشار، في حضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مستهل اجتماع للوزراء الفرنسيين والألمان "من المؤكد أنه لن يحصل لقاء بين الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين، بخلاف ما تم التوافق في شأنه بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين".

وسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وضع حد للنزاع. والتقى بوتين يوم 15 أغسطس الجاري في ولاية ألاسكا الأميركية.

عقب اللقاء، صرح ترامب بإمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي.