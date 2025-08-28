الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«العالمي للتسامح»: نرفض أي تهديد لأمن واستقرار سوريا

أحد شوارع العاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
29 أغسطس 2025 02:08

دمشق (وام وكالات) 

أعرب المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان، عن إدانته الشديدة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكداً رفضه التام لأي انتهاك لسيادة سوريا أو تهديد لأمنها واستقرارها.
وشدد الجروان، في بيان صادر عن المجلس أمس، على أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي ولاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والعمل العاجل على وضع حد لهذه الانتهاكات التي من شأنها زيادة التوتر وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ونفذ الجيش الإسرائيلي إنزالاً جوياً في موقع عسكري قرب دمشق بعدما استهدفه بغارات جوية يومي الثلاثاء والأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية أمس.
وكان الجيش الإسرائيلي قصف الثلاثاء الماضي هذا الموقع القريب من مدينة الكسوة في ريف دمشق، ممّا أسفر عن مقتل ستة جنود سوريين، وفقاً لوزارة الخارجية السورية. 
وجدّدت إسرائيل قصف هذا الموقع مساء الأربعاء، بحسب التلفزيون الرسمي السوري.
ونقلت سانا عن مصدر حكومي قوله إنّه يوم الثلاثاء عثر عناصر من الجيش السوري خلال قيامهم بجولة ميدانية قرب جبل المانع على أجهزة مراقبة وتنصّت، وأثناء محاولة التعامل معها، تعرّض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي، أسفر عن قتلى وإصابات وتدمير آليات.
وأضافت سانا أنّه مساء الأربعاء شنّت الطائرات الإسرائيلية عدّة غارات على الموقع أعقبها إنزال جوّي لم تُعرف تفاصيله بعد، وسط استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع.

المجلس العالمي للتسامح والسلام
سوريا
أحمد بن محمد الجروان
إسرائيل
