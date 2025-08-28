الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة

آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
29 أغسطس 2025 02:08

القاهرة (وكالات)

أخبار ذات صلة
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
الأمم المتحدة: تجويع المدنيين ينبغي ألا يُستخدم كأسلوب حرب

شددت كل من قطر ومصر، أمس، على استمرار جهودهما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، رغم عدم رد إسرائيل رسمياً حتى الآن على مقترح الصفقة الذي سلمه الوسطاء يوم 18 أغسطس الجاري. 
وفي مؤتمر صحفي في مدينة العلمين المصرية، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده ومصر مصممتان على الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، معرباً عن أسفه على أن جهود وقف الحرب في القطاع قوبلت بمزيد من التجاهل.
بدوره، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت أي ذريعة، مضيفاً أن الجهود المصرية والقطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة للضغط من أجل التوصل إلى صفقة مستمرة، رغم عدم التجاوب الإسرائيلي.
في الأثناء، قال مسؤولو صحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت 16 فلسطينياً على الأقل في أنحاء القطاع أمس، وأصابت عشرات في جنوبه، بينما أفاد السكان بتكثيف القصف على ضواحي مدينة غزة.
وفي مدينة غزة، قال سكان إن العائلات تفر من منازلها ويتجه معظمها نحو الساحل، في وقت قصفت فيه القوات الإسرائيلية أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة في شرق المدينة. 
وقالت وزارة الصحة إن عدد من قتلوا بنيران إسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفع إلى 71 بعد إضافة من سقطوا أمس.
وفي جنوب قطاع غزة، وصل عشرات إلى مستشفى ناصر في خان يونس لتلقي العلاج من إصابات بأعيرة نارية، وأضاف أن الجيش فتح النار على حشد تجمع قرب موقع لتوزيع المساعدات.

غزة
فلسطين
قطر
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
مصر
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
هدنة غزة
وقف إطلاق النار
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
بدر عبد العاطي
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©