روسيا تحذّر من مقترحات غربية بشأن أمن أوكرانيا

حذّرت روسيا، اليوم الجمعة، من أن المقترحات الغربية المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا من شأنها أن تزيد من خطر الأزمة من خلال تحويل أوكرانيا إلى "مصدر استفزازات استراتيجي" على حدود روسيا.

يعمل حلفاء أوروبيون لأوكرانيا على إعداد مجموعة من الضمانات الأمنية التي قد تدرج ضمن تسوية سلام محتملة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، إنه يتوقع تحديد إطار الضمانات الأمنية في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل.

وأوضحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة "الضمانات الأمنية يجب أن تقوم على تفاهم مشترك يراعي المصالح الأمنية لروسيا".

وذكرت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، أن المقترحات الحالية "أحادية الجانب ومصممة بوضوح لتحجيم روسيا".

وأضافت "هذا المسار (من المقترحات) ينتهك مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة ويضع كييف في موقع مصدر للاستفزازات الاستراتيجية على حدود روسيا، مما يزيد من خطر الانزلاق إلى صراع مسلح مع بلادنا".

وقالت روسيا من قبل إنها لا تحبذ المقترحات الأوروبية ولن تقبل بأي وجود لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية.