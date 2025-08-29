السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الكرملين يدلي بتصريح عن لقاء بوتين وزيلينسكي المحتمل

صورة مجمعة للرئيسين بوتين وزيلينسكي
29 أغسطس 2025 20:01

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، إن روسيا لا تستبعد عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مسعى لتحقيق السلام، ولكن أي قمة يجب أن تتبع الشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقا.
وأضاف بيسكوف، في حديثه للوكالات الإخبارية الروسية، أن "بوتين يعتقد أن أي اجتماع على مستوى رفيع يجب أن يكون معدا جيدا وأن يؤكد النتائج المحققة على مستوى الخبراء".
جاءت تصريحات بيسكوف ردا على تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي قال أمس الخميس،  إنه لا يتوقع حاليا إجراء محادثات بين بوتين وزيلينسكي.
خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي، مع زيلينسكي وميرتس وقادة أوروبيين آخرين، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن مثل هذه القمة  يمكن أن تعقد في غضون أسبوعين.
ولكن حتى في ذلك الوقت، قال الكرملين إن روسيا كانت مستعدة لعقد اجتماع ثنائي على مستوى أعلى من ذي قبل مثل المحادثات بين وزراء الخارجية.
وقال بيسكوف "لا زلنا مهتمين ومستعدين لمثل هذه المفاوضات".

المصدر: د ب أ
قمة
فولوديمير زيلينسكي
فلاديمير بوتين
