السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

فرنسا وألمانيا تردان على تهديدات ترامب المتعلقة بالتكنولوجيا

ماكؤون وميرتس في مؤتمر صحفي
29 أغسطس 2025 21:26

ردت فرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقد فيها القواعد الأوروبية المتعلقة بالخدمات الرقمية.
ودافع المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حق أوروبا في اعتماد تشريعاتها الخاصة بشأن التكنولوجيا، وأكدا أن أي فعل أميركي سيُقابل بالرد.
وهدد ترامب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية إضافية على جميع الدول التي تفرض ضرائب أو تشريعات أو لوائح رقمية على التكنولوجيا الأميركية أو التمييز ضدها، في انتقاد لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالخدمات الرقمية.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميرتس، رفض ماكرون هذه التصريحات، وقال إن أي تحرك تقوم به واشنطن لتحدي لوائح الاتحاد الأوروبي سيُقابل برد من التكتل.
وقال ماكرون "قضايا الضرائب والتنظيم من اختصاص برلماناتنا الوطنية والبرلمان الأوروبي.. لن يقرر أحد آخر نيابة عنا".
وأضاف "في حال اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فإنها ستستدعي رد الدول الأوروبية".
ويهدف قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة ويلزم منصات الإنترنت الكبيرة بمعالجة المحتوى غير القانوني والضار.
كانت المفوضية الأوروبية أكدت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن تنظيم الأنشطة الاقتصادية حق سيادي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

المصدر: رويترز
