السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلن تسريع وتيرة تقدم قواتها في أوكرانيا

جندي أوكراني يطلق قذائف
29 أغسطس 2025 21:53

قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، اليوم الجمعة، إن جيش بلاده زاد من وتيرة تقدمه في أوكرانيا وإنه يسيطر على ما بين 600 و700 كيلومتر مربع شهريا مقارنة مع ما بين 300 و400 كيلومتر مربع في مطلع العام.
وأضاف بيلوسوف أن روسيا ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية العسكرية والصناعية في أوكرانيا بعد أن وجهت 35 ضربة جوية خلال العام الجاري صوب ما وصفه بأنه 146 هدفا بالغ الأهمية.
وأكد "نتيجة لذلك، تضررت البنية التحتية لنحو 62 بالمئة من المؤسسات الرئيسية في المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".
وتابع "أود أن أسلط الضوء، بشكل خاص، على الضربات التي أسفرت عن تقليص القدرة الإنتاجية، وكذلك تلك التي تستهدف المراكز اللوجستية ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة طويلة المدى".
وقال بيلوسوف إن روسيا يتعين عليها القيام بمزيد من العمل لتعزيز قدراتها في مجال الطائرات المسيرة، بما في ذلك تدريب مشغلي الطائرات المسيرة بسرعة أكبر.

أخبار ذات صلة
واشنطن توافق على بيع أنظمة باتريوت للدنمارك وأوكرانيا
ألمانيا تتعهد أمام مجلس الأمن بمواصلة دعم أوكرانيا
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
تقدم ميداني
جبهات القتال
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©