السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الصحة العالمية" تحذّر من تفشّ حاد للكوليرا في العالم

طفل يتلقى الرعاية الصحية في مركز لعلاج الكوليرا (أرشيفية)
29 أغسطس 2025 22:41

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن تفشي وباء الكوليرا يزداد بشكل حاد مع تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة في 31 دولة هذا العام.
وأكدت المنظمة أن "وضع الكوليرا في العالم يواصل تدهوره" مدفوعا ب"النزاع والفقر".
وأوضحت أن "النزاعات والنزوح الجماعي والكوارث الطبيعية والتغير المناخي صعدت من تفشي المرض، لا سيما في المناطق الريفية وتلك المتضررة من الفيضانات حيث تسبب ضعف البنية التحتية والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية في تأخير العلاج".
وسجلت المنظمة، منذ مطلع العام حتى 17 أغسطس، 409222 إصابة و4738 حالة وفاة حول العالم.
وإذ انخفض عدد الاصابات بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن الوفيات ارتفعت بنسبة 46%.
وأضافت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، أنه "نظرا لحجم وخطورة والطبيعة المترابطة لهذه الأوبئة، فإن خطر انتشارها لاحقا داخل البلدان وفي ما بينها يعد مرتفعا للغاية".
ويتجاوز معدل الوفيات في ست دول 1%، مما يكشف عن ثغرات خطيرة في معالجة الحالات وتأخر في الحصول على الرعاية، بحسب المنظمة.
ظهرت الكوليرا في دول لم تعلن عن عدد كبير من الإصابات منذ سنوات.
وسجلت بعض الدول أعلى معدلات وفيات في العالم، بنسبة 7,7% و6,8% على التوالي.
يكون مرض الكوليرا عادة مصحوبا بإسهال حادّ ناجم عن تناول مياه أو أطعمة ملوّثة ببكتيريا ضمّية. ومن السهل مداواته من خلال إعادة ترطيب المريض خصوصا، لكنه قد يؤدّي إلى الموت في غضون بضع ساعات في حال تعذّر علاجه.

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية» تحذر من تفشي وباء الكوليرا
تشاد تتسلم مساعدات إماراتية طبية للتصدي لتفشي الكوليرا
المصدر: آ ف ب
منظمة الصحة العالمي
الكوليرا
وباء الكوليرا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
بالذكاء الاصطناعي.. واتساب يكشف عن مساعد جديد
الذكاء الاصطناعي
بالذكاء الاصطناعي.. واتساب يكشف عن مساعد جديد
اليوم 16:35
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©