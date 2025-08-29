"الصحة العالمية" تحذّر من تفشّ حاد للكوليرا في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن تفشي وباء الكوليرا يزداد بشكل حاد مع تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة في 31 دولة هذا العام.

وأكدت المنظمة أن "وضع الكوليرا في العالم يواصل تدهوره" مدفوعا ب"النزاع والفقر".

وأوضحت أن "النزاعات والنزوح الجماعي والكوارث الطبيعية والتغير المناخي صعدت من تفشي المرض، لا سيما في المناطق الريفية وتلك المتضررة من الفيضانات حيث تسبب ضعف البنية التحتية والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية في تأخير العلاج".

وسجلت المنظمة، منذ مطلع العام حتى 17 أغسطس، 409222 إصابة و4738 حالة وفاة حول العالم.

وإذ انخفض عدد الاصابات بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن الوفيات ارتفعت بنسبة 46%.

وأضافت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، أنه "نظرا لحجم وخطورة والطبيعة المترابطة لهذه الأوبئة، فإن خطر انتشارها لاحقا داخل البلدان وفي ما بينها يعد مرتفعا للغاية".

ويتجاوز معدل الوفيات في ست دول 1%، مما يكشف عن ثغرات خطيرة في معالجة الحالات وتأخر في الحصول على الرعاية، بحسب المنظمة.

ظهرت الكوليرا في دول لم تعلن عن عدد كبير من الإصابات منذ سنوات.

وسجلت بعض الدول أعلى معدلات وفيات في العالم، بنسبة 7,7% و6,8% على التوالي.

يكون مرض الكوليرا عادة مصحوبا بإسهال حادّ ناجم عن تناول مياه أو أطعمة ملوّثة ببكتيريا ضمّية. ومن السهل مداواته من خلال إعادة ترطيب المريض خصوصا، لكنه قد يؤدّي إلى الموت في غضون بضع ساعات في حال تعذّر علاجه.