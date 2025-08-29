ميرتس يحذّر من استمرار أزمة أوكرانيا عدة أشهر

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، إنه يهدف إلى عقد محادثات بين مسؤولين أوروبيين وأميركيين حول الأزمة في أوكرانيا الأسبوع المقبل، محذرا من أن الصراع قد يستمر "عدة أشهر".

وتابع ميرتس، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب المحادثات الفرنسية الألمانية في مدينة تولون الفرنسية "أدعو بشدة أن نناقش نحن، أقصد الأوروبيين، مع الحكومة الأميركية الخطوات القادمة معا بعناية".

وأوضح ميرتس أن الهدف ينبغي أن يشمل أيضا عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "بمشاركة أطراف أخرى في المحادثات إذا دعت الحاجة".

وأضاف المستشار الألماني "مع ذلك، ليس لدي أي أوهام، فمن الممكن أن تستمر هذه الحرب لعدة أشهر أخرى". وقال ميرتس "في كل الأحوال، يجب أن نكون مستعدين لذلك. ونحن مستعدون لذلك، بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الأوروبيين، ومع الأميركيين، وكذلك أيضا مع تحالف الراغبين".

وأكد أن الحفاظ على وحدة التحالف، المكون من نحو 30 دولة، يمثل مهمة عاجلة.

وأوضج ميرتس "لن نترك أوكرانيا في وضع حرج".