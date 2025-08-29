السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ميرتس يحذّر من استمرار أزمة أوكرانيا عدة أشهر

ميرتس وماكرون في مؤتمر صحفي
29 أغسطس 2025 23:16

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، إنه يهدف إلى عقد محادثات بين مسؤولين أوروبيين وأميركيين حول الأزمة في أوكرانيا الأسبوع المقبل، محذرا من أن الصراع قد يستمر "عدة أشهر".
وتابع ميرتس، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب المحادثات الفرنسية الألمانية في مدينة تولون الفرنسية "أدعو بشدة أن نناقش نحن، أقصد الأوروبيين، مع الحكومة الأميركية  الخطوات القادمة معا بعناية".
وأوضح ميرتس أن الهدف ينبغي أن يشمل أيضا عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "بمشاركة أطراف أخرى في المحادثات إذا دعت الحاجة".
وأضاف المستشار الألماني "مع ذلك، ليس لدي أي أوهام، فمن الممكن أن تستمر هذه الحرب لعدة أشهر أخرى". وقال ميرتس "في كل الأحوال، يجب أن نكون مستعدين لذلك. ونحن مستعدون لذلك، بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الأوروبيين، ومع الأميركيين، وكذلك أيضا مع تحالف الراغبين".
وأكد أن الحفاظ على وحدة التحالف، المكون من نحو 30 دولة، يمثل مهمة عاجلة.
وأوضج ميرتس "لن نترك أوكرانيا في وضع حرج".

أخبار ذات صلة
واشنطن توافق على بيع أنظمة باتريوت للدنمارك وأوكرانيا
ألمانيا تتعهد أمام مجلس الأمن بمواصلة دعم أوكرانيا
المصدر: د ب أ
فريدريش ميرتس
تحالف الراغبين
أوكرانيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
بالذكاء الاصطناعي.. واتساب يكشف عن مساعد جديد
الذكاء الاصطناعي
بالذكاء الاصطناعي.. واتساب يكشف عن مساعد جديد
اليوم 16:35
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©