الأخبار العالمية

باكستان تسابق الزمن لإجلاء آلاف المحاصرين بسبب الفيضانات

فيضانات في لاهور
30 أغسطس 2025 01:02

نارووال (وكالات)

يسابق رجال الإنقاذ في باكستان الزمن لإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص المحاصرين بسبب الفيضانات، حيث ظل العديد منهم بدون طعام أو إمدادات طبية، أمس، بينما تكافح الحكومة لتقديم المساعدات والحيلولة من دون تعرض مدينة لاهور ومدن أخرى للغرق.  
وبدأت الفيضانات في مقاطعة البنجاب الشرقية يوم الاثنين الماضي، عندما تسبب هطول كميات غير طبيعية من الأمطار في إطلاق مفاجئ للمياه من السدود الهندية على أنهار سوتليج وتشيناب ورافي. 
يشار إلى أن كميات المياه الهائلة المتدفقة التي ضربت المنطقة هي الأولى منذ أربعة عقود. وحذرت نيودلهي الأسبوع الماضي إسلام آباد بشأن فيضانات محتملة عابرة للحدود.  
ومنذ ذلك الحين، تم إجلاء ما يقرب من 300 ألف شخص من المناطق المتضررة من الفيضانات، حسبما أفاد عرفان علي كاثيا، المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في البنجاب. وتأثر أكثر من مليون شخص بهذه الموجة من الفيضانات. 
وزار قائد الجيش الباكستاني، المارشال سيد عاصم منير، المناطق المتضررة من الفيضانات في منطقة نارووال أمس، لاستعراض عمليات الإنقاذ والإغاثة.

