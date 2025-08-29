السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن تخفف القيود على الصادرات المدنية إلى سوريا

منظر جوي لأحد أحياء العاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
30 أغسطس 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ميسي يحلم بـ «كأس الرابطتين»
واشنطن توافق على بيع أنظمة باتريوت للدنمارك وأوكرانيا

أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، أمس، قاعدةً جديدة يتم بموجبها تخفيف متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سوريا، بينما رحب وزير المالية السوري بالقرار الأميركي. 
وستتيح القاعدة الحالية، تصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية المنشأ ذات الاستخدامات المدنية البحتة، بالإضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد المتعلقة بالطيران المدني، إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص تصدير.
بالإضافة إلى ذلك، تُسهّل القاعدة الحالية الموافقة على تراخيص الصادرات إلى سوريا المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات، والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني. 
ورحب وزير المالية السوري، بقرار رفع القيود على الصادرات الأميركية من المنتجات وخدمات وتقنيات غير عسكرية، ووصفه بـ«الخطوة المهمة» بالنسبة لسوريا.

أميركا
وزارة التجارة الأميركية
سوريا
الصادرات الأميركية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©