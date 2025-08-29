السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تسليم دفعة جديدة من سلاح المخيمات في لبنان

جنود لبنانيون في مخيم برج البراجنة
30 أغسطس 2025 01:02

بيروت (وكالات)

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية»: زيادة الإصابات بمتلازمة نادرة في غزة
تركيا تغلق مرافئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية

تسلّم الجيش اللبناني أمس دفعة جديدة من الأسلحة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت، كما قال مسؤول لبناني، غداة تسلّم شحنة من مخيمات في جنوب لبنان استكمالا لعملية بدأها لبنان الأسبوع الماضي.
وقال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة لرئاسة الوزراء اللبنانية رامز دمشقية «سلّمت منظمة التحرير الفلسطينية الجيش اللبناني ثلاث شاحنات من الأسلحة من المخيمات الفلسطينية في بيروت، شاحنتين من برج البراجنة، وشاحنة من مخيمي مار الياس وشاتيلا».
وأضاف دمشقية «أبلغونا اليوم أنهم سلّموا كمية من الصواريخ والسلاح الثقيل».
وتابع «هكذا تكون استكملت عملية تسليم السلاح من منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات بيروت»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك فصائل أخرى ما زالت لم تسلّم، لكن العملية بدأت عمليا.
وعند مدخل مخيم برج البراجنة الواقع في جنوب بيروت، تم تسليم شاحنتين محمّلتين بصناديق نقلت من داخل المخيّم إلى موقف سيارات مجاور له، حيث تفقّدها الجيش قبل أن يقوم بنقلها، وسط انتشار قوّة كبيرة من عناصره.

مخيمات الفلسطينيين
مخيمات اللاجئين
مخيمات النازحين
فلسطين
لبنان
الجيش اللبناني
جنوب لبنان
أزمة لبنان
الأزمة اللبنانية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©