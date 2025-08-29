تركيا تغلق مرافئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية

اسطنبول (وكالات)

أعلنت تركيا أمس، إغلاق مرافئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية، بحسب وزير الخارجية، فيما أوضح مصدر دبلوماسي أن القرار يطال الرحلات الإسرائيلية «الرسمية».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمام البرلمان التركي في كلمة نقلها التلفزيون «لقد أغلقنا مرافئنا أمام السفن الإسرائيلية، لا نسمح للسفن التركية بالتوجه لموانئ إسرائيلية، ولا نسمح لسفن الشحن التي تحمل أسلحة وذخائر لإسرائيل بدخول مرافئنا ولا نسمح لطائراتهم بدخول مجالنا الجوي».

وأوقفت أنقرة جميع التعاملات التجارية مع إسرائيل ودعت إلى اتخاذ إجراءات دولية ضدها وحثت القوى العالمية على وقف دعمها لإسرائيل.

وذكر فيدان أن الرئاسة التركية أصدرت موافقتها على إسقاط مساعدات جوية على غزة.

وتابع «طائراتنا جاهزة، وبمجرد موافقة الأردن، سنكون مستعدين للانطلاق».

وأوضح مصدر دبلوماسي تركي أن المجال الجوي مغلق أمام جميع الطائرات التي تحمل أسلحة لإسرائيل وأمام الرحلات الرسمية الإسرائيلية.

ولم يتم توضيح موعد دخول القرار حيز التنفيذ.

وفي نوفمبر الماضي منعت تركيا طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عبور مجالها الجوي ما أجبره على إلغاء مشاركته في قمة المناخ المنعقدة في أذربيجان.

وأعلنت شركة شحن إسرائيلية الأسبوع الجاري أنه تم إبلاغها بإجراءات جديدة اتخذتها تركيا في 22 أغسطس، تمنع السفن المملوكة أو التي تديرها أو تشغلها مؤسسات مرتبطة بإسرائيل من الرسو في الموانئ التركية.