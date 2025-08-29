السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تركيا تغلق مرافئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
30 أغسطس 2025 01:02

اسطنبول (وكالات) 

أخبار ذات صلة
"الفارس الشهم 3" تسيّر سفينة حمدان الإنسانية التاسعة
«الصحة العالمية»: زيادة الإصابات بمتلازمة نادرة في غزة

أعلنت تركيا أمس، إغلاق مرافئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية، بحسب وزير الخارجية، فيما أوضح مصدر دبلوماسي أن القرار يطال الرحلات الإسرائيلية «الرسمية».
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمام البرلمان التركي في كلمة نقلها التلفزيون «لقد أغلقنا مرافئنا أمام السفن الإسرائيلية، لا نسمح للسفن التركية بالتوجه لموانئ إسرائيلية، ولا نسمح لسفن الشحن التي تحمل أسلحة وذخائر لإسرائيل بدخول مرافئنا ولا نسمح لطائراتهم بدخول مجالنا الجوي».
وأوقفت أنقرة جميع التعاملات التجارية مع إسرائيل ودعت إلى اتخاذ إجراءات دولية ضدها وحثت القوى العالمية على وقف دعمها لإسرائيل.
وذكر فيدان أن الرئاسة التركية أصدرت موافقتها على إسقاط مساعدات جوية على غزة.
وتابع «طائراتنا جاهزة، وبمجرد موافقة الأردن، سنكون مستعدين للانطلاق».
وأوضح مصدر دبلوماسي تركي أن المجال الجوي مغلق أمام جميع الطائرات التي تحمل أسلحة لإسرائيل وأمام الرحلات الرسمية الإسرائيلية.
ولم يتم توضيح موعد دخول القرار حيز التنفيذ.
وفي نوفمبر الماضي منعت تركيا طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عبور مجالها الجوي ما أجبره على إلغاء مشاركته في قمة المناخ المنعقدة في أذربيجان.
وأعلنت شركة شحن إسرائيلية الأسبوع الجاري أنه تم إبلاغها بإجراءات جديدة اتخذتها تركيا في 22 أغسطس، تمنع السفن المملوكة أو التي تديرها أو تشغلها مؤسسات مرتبطة بإسرائيل من الرسو في الموانئ التركية.

تركيا
إسرائيل
الطائرات الإسرائيلية
وزير الخارجية التركي
هاكان فيدان
البرلمان التركي
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
فلسطين
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©