السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يواصل العمل لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

صورة مجمعة للرئيسين بوتين وزيلينسكي
30 أغسطس 2025 00:21

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يعمل على عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، طالبا عدم كشف هويته "يواصل الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين من أجل عقد اجتماع ثنائي لوقف القتل وإنهاء الحرب".
وبعد استضافته بوتين في ألاسكا، في وقت سابق من هذا الشهر ثم استضافة زيلينسكي وزعماء أوروبيين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، قال ترامب إنه يعمل على ترتيب محادثات ثنائية بين الرئيسين الروسي والأوكراني.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الجمعة، إن روسيا لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في مسعى لتحقيق السلام، ولكن أي قمة يجب أن تتبع الشروط التي اتفق عليها مسبقا.
وأضاف بيسكوف، في حديثه للوكالات الإخبارية الروسية، أن "بوتين يعتقد أن أي اجتماع على مستوى رفيع يجب أن يكون معدا جيدا وأن يؤكد النتائج المحققة على مستوى الخبراء".
جاءت تصريحات بيسكوف ردا على تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي قال الخميس،  إنه لا يتوقع حاليا إجراء محادثات بين بوتين وزيلينسكي.

أخبار ذات صلة
محكمة أميركية تقضي بعدم قانوينة رسوم ترامب
الكرملين: بوتين لا يستبعد إمكانية عقد لقاء مع زيلينسكي
المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
قمة
فلاديمير بوتين
فولوديمير زيلينسكي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
بالذكاء الاصطناعي.. واتساب يكشف عن مساعد جديد
الذكاء الاصطناعي
بالذكاء الاصطناعي.. واتساب يكشف عن مساعد جديد
اليوم 16:35
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©