الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن توافق على بيع أنظمة باتريوت للدنمارك وأوكرانيا

واشنطن توافق على بيع أنظمة باتريوت للدنمارك وأوكرانيا
30 أغسطس 2025 12:20

وافقت الولايات المتحدة على بيع عدة أنظمة دفاع جوي طراز باتريوت، وأسلحة أخرى لحليفتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الدنمارك، التي تعتزم دعم أوكرانيا.
وأقرت وزارة الخارجية الأميركية الصفقة التي تقدر قيمتها بـ 8.5 مليار دولار، وتشمل ستة منصات إطلاق، وأنظمة رادار وتوجيه، وصواريخ مرتبطة بها.
وتسعى الدنمارك ودول أخرى في الحلف العسكري إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة متطورة لتعزيز دفاعاتها .
وحيث إن الدنمارك لا تشغل أنظمة باتريوت، فهي مضطرة إلى شرائها من الولايات المتحدة.
وكانت هولندا اشترت أنظمة باتريوت بهدف تقديمها لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا.
ولطالما طلبت كييف على مدار الشهور الأخيرة من حلفائها في الغرب تزويدها بأنظمة باتريوت لتوفير حماية أفضل لمدنها في الحرب مع روسيا.
وفي ظل تردد الولايات المتحدة في تمويل شحنات إضافية من الأسلحة إلى أوكرانيا، يقوم الحلفاء داخل حلف الأطلسي بشراء الأنظمة الأميركية ونقلها إلى القوات الأوكرانية.

المصدر: د ب أ
روسيا
باتريوت
أوكرانيا
أميركا
