الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى جراء الفيضانات في إقليم جامو وكشمير الهندي

قتلى جراء الفيضانات في إقليم جامو وكشمير الهندي
30 أغسطس 2025 13:38

قُتل 11 شخصا على الأقل بينهم أربعة أطفال في فيضانات وانزلاقات تربة نجمت عن هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة في إقليم جامو وكشمير الخاضع لإدارة الهند، حسبما أعلن مسؤولون السبت.
وتسببت عاصفة موسمية غزيرة ضربت الإقليم منذ الثلاثاء بفوضى عارمة واجتياح المياه جسوراً ومنازل.
وصرح مسؤول محلي في إدارة الكوارث لوكالة فرانس برس أن منطقتي رامبان وريسي شهدتا أمطاراً غزيرة وانزلاقات تربة ليلة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا.
وأضاف أن طفلاً عمره خمس سنوات علق تحت الأنقاض ولا يزال مفقوداً.
وسجّلت جامو وأودهامبور الأربعاء أعلى معدل لهطول الأمطار على مدار 24 ساعة مع 296 ملم في جامو، أي أعلى بنسبة 9% من الرقم القياسي لعام 1973، و629,4 ملم في أودامبور، بزيادة هائلة بنسبة 84% عن عام 2019.
وكثيرا ما تقع فيضانات وانزلاقات تربة خلال فترة الأمطار الموسمية الممتدة من يونيو إلى سبتمبر، لكن الخبراء يقولون إن تغير المناخ وسوء التخطيط العمراني يزيدان من تواترها وشدتها وتأثيرها.

أخبار ذات صلة
فيضانات تخلف قتلى وجرحى وأضرارا في أفغانستان
باكستان: تحذيرات من سيول تهدد مدينتين بعد ارتفاع منسوب سد
المصدر: آ ف ب
الهند
فيضانات
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©