قتلى جراء الفيضانات في إقليم جامو وكشمير الهندي

قُتل 11 شخصا على الأقل بينهم أربعة أطفال في فيضانات وانزلاقات تربة نجمت عن هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة في إقليم جامو وكشمير الخاضع لإدارة الهند، حسبما أعلن مسؤولون السبت.

وتسببت عاصفة موسمية غزيرة ضربت الإقليم منذ الثلاثاء بفوضى عارمة واجتياح المياه جسوراً ومنازل.

وصرح مسؤول محلي في إدارة الكوارث لوكالة فرانس برس أن منطقتي رامبان وريسي شهدتا أمطاراً غزيرة وانزلاقات تربة ليلة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا.

وأضاف أن طفلاً عمره خمس سنوات علق تحت الأنقاض ولا يزال مفقوداً.

وسجّلت جامو وأودهامبور الأربعاء أعلى معدل لهطول الأمطار على مدار 24 ساعة مع 296 ملم في جامو، أي أعلى بنسبة 9% من الرقم القياسي لعام 1973، و629,4 ملم في أودامبور، بزيادة هائلة بنسبة 84% عن عام 2019.

وكثيرا ما تقع فيضانات وانزلاقات تربة خلال فترة الأمطار الموسمية الممتدة من يونيو إلى سبتمبر، لكن الخبراء يقولون إن تغير المناخ وسوء التخطيط العمراني يزيدان من تواترها وشدتها وتأثيرها.



