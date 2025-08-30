الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة

30 أغسطس 2025 15:53

يشهد إقليم البنجاب حيث يعيش حوالي نصف سكان باكستان البالغ عددهم 255 مليون نسمة، أمطاراً غزيرة السبت، بعدم تم إجراء حوالي نصف مليون شخص من المناطق الواقعة على ضفاف الأنهار بسبب الفيضانات التي أودت بحياة 30 شخصاً، بحسب السلطات.
وفي المجموع، يعيش أكثر من 1,5 مليون شخص في مناطق قد تغمرها المياه أو إنها غمرتها، بحسب حكومة هذه المحافظة الشرقية الأكثر ثراء وتعدادا للسكان والتي تعتبر مخزن الحبوب في البلد.
وقالت السلطات التي اتّخذت تدابير احترازية إنها أجلت أكثر من 480 ألف شخص وحوالى 400 ألف رأس ماشية من 2300 بلدة، مستخدمة أحيانا زوارق إنقاذ.
وفي منتصف أغسطس، قضى أكثر من 400 باكستاني خلال بضعة أيّام إثر انزلاقات للتربة وانهيارات وحلية ناجمة عن أمطار طوفانية في الشقّ الآخر من البلد، في ولاية خيبر باختونخوا القريبة من أفغانستان.
وأعلنت وكالة إدارة الكوارث في البنجاب التي يحكمها حزب رئيس الوزراء شهباز شريف وتديرها ابنة شقيقه مريم شريف، عن "تنفيذ أكبر عملية إنقاذ في تاريخها".
وبالرغم من نشر أكثر من 800 زورق و1300 مسعف، تمّ إحصاء 30 قتيلا، بحسب مدير الوكالة عرفان علي خان خلال مؤتمر صحافي.
وفتح أكثر من 500 مركز إيواء للنازحين الذين نقل عدد كبير منهم إلى مدارس مغلقة أصلا للعطلة الصيفية.
وفي الأيّام الأخيرة، فاضت ثلاثة أنهر في البنجاب بسبب الأمطار الموسمية.
والسبت، تساقطت أمطار غزيرة في العاصمة الإقليمية لاهور (14 مليون نسمة).
والخميس، غمرت المياه حيّاً راقياً بسبب افتقاره لشبكة لتصريف المياه.
وفي العام 2022، شهد ثلث البلد هطول أمطار غزيرة تسبّبت بوفاة 1700 شخص وفقدان محاصيل كثيرة.

المصدر: آ ف ب
باكستان
