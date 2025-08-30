الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يتعهد بإحياء فكرة نظام عالمي جديد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
30 أغسطس 2025 17:01

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشية مغادرته إلى الصين في رحلة تستمر أربعة أيام، إنه سوف يعيد إحياء فكرة نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وأضاف، في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة ( شينخوا) نشرت اليوم السبت، أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين جنوب شرق العاصمة الصينية بكين، لابد أن يؤدي إلى "زخم قوي إضافي" في تشكيل هذا النظام العالمي.    
ويرى بوتين أن تقوية الجنوب العالمي، بقيادة دول بريكس، سيكون جزءا ضروريا من نظام عالمي جديد. وبحسب الكرملين، من المقرر أن يجري بوتين محادثات في الصين مع العديد من القادة بما في ذلك من الهند وتركيا وصربيا وباكستان.
وسوف تكون القمة الأكبر منذ تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون قبل 24 عاما لمكافحة الإرهاب وتعميق التعاون الاقتصادي، بحسب بكين.
وتتوقع الصين، التي تتولى الرئاسة الحالية للمنظمة، توافد ممثلين من 20 دولة و10 منظمات.
ولدى منظمة شنغهاي للتعاون الآن 10 دول أعضاء. وإلى جانب المؤسسين وهم: روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، تضم أيضا الهند وباكستان وإيران منذ 2023 وبيلاروس منذ 2024.  ويصف الكرملين زيارة بوتين للصين بأنها غير مسبوقة فيما يتعلق بمدتها ونطاق الاجتماعات والمواضيع التي تغطيها. ويرى المعلقون في موسكو أن الرحلة دليل آخر على ابتعاد روسيا عن الغرب و"صداقتها اللا محدودة" مع الصين.
كما سيكون بوتين الضيف الرئيسي لشي في عرض عسكري في بكين في الثالث من سبتمبر.

أخبار ذات صلة
الكرملين: بوتين لا يستبعد إمكانية عقد لقاء مع زيلينسكي
ترامب يواصل العمل لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
المصدر: د ب أ
فلاديمير بوتين
نظام عالمي جديد
نظام عالمي متعدد الأقطاب
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©